Жахливо, але зараз не до цього: Трамп відреагував на кривавий удар по Києву

Трамп відреагував на кривавий удар по Києву, згадавши про Іран

Реклама

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прокоментував масований нічний удар РФ 16 квітня по Україні, який забрав життя щонайменше 15 людей.

Про це глава Білого дому сказав у розмові з журналістами.

Репортер запитав Трампа, якою буде його реакція на нічний напад Росії на Київ.

Реклама

«Я думаю, що це жахливо», — відповів американський очільник.

Він додав, що хотів би, щоб ситуація в Україні «врегулювалася», але визнав, що зараз більше зосереджений на Ірані.

«Ситуація в Україні розвивається. Чесно кажучи, мені б хотілося, щоб вони порозумілися, в Україні гине багато людей. Побачимо, що буде далі. Там відбуваються певні події. Ми зосереджені, зараз ми дуже зосереджені на Ірані, щоб зрозуміти, чи зможемо ми довести цю справу до кінця, і я думаю, я думаю, нам це вдасться», — сказав президент США.

Удар по Україні 16 квітня

Загалом удар РФ по Україні 16 квітня забрав життя щонайменше 15 людей.

Реклама

Під ударом опинилися Київ, Дніпро, Харків, Одеса та інші населені пункти. Зокрема, в Києві у своїй кімнаті загинув 11-річний Максим.

Крім того, в Києві під удар РФ потрапив автоцентр із преміальними авто, де загинуло двоє працівників.

В Одесі відомо про дев’ятьох загиблих у місті. Ще щонайменше 23 особи дістали травми.

У Дніпрі внаслідок удару 5 загиблих, майже 30 поранених.