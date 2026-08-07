Володимир Путін. / © Getty Images

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Цілком ймовірно, що Росія планує атаки під чужим прапором у Європі, щоб припинити підтримку України. Попередження пролунало від лідерів Польщі та країн Балтії — Естонії, Латвії та Литви.

Про це йдеться у статті Daily Express.

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Зазначається, що міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що йдеться про операцію «під чужим прапором з використанням фальшивого українського безпілотника».

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«Одна з цілей — щоб НАТО похитнулося та зменшило свою присутність в Україні. Я можу запевнити, що цього не станеться», — висловився він.

Водночас ще у липня литовський президент Гітанас Науседа заявив, що Москва планує напад на інфраструктуру країни. Втім, традиційно Кремль заперечив ці заяви, назвавши їх «страшилками».

«Останнє попередження пролунало після низки заяв з боку країн Балтії, що Росія використовує погрози та агресію для підриву їхньої безпеки», — йдеться у статті.

Дрон з вибухівкою біля українського літака

Окрім того, цього тижня в аеропорту Лейпцига в Німеччині було закрито злітно-посадкову смугу після того, як на українському літаку було виявлено вибухівку та детонатор.

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Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт заявив, що «це не вказує на аматорський підхід».

«Йдеться про професійний, гібридний сценарій загрози, який ми продовжуватимемо розглядати», — наголосив він.

З його слів, наразі незрозуміло, як вибухівка опинилася в аеропорту. Водночас, зауважив Добрінт, розслідування може вказувати на можливу «конкуренцію», яка «також може включати іноземні держави».

Нагадаємо, The Wall Street Journal з посиланням на дані розвідки США повідомило про те, що РФ збирається напасти на НАТО вже восени. «Фюрер» Володимир Путін спробує розширити війну на Європу, щоб «перетасувати карти» та вийти з глухого кута в Україні. Диктатор намагається закріпити успіхи в Україні, а тому може найближчим часом посилити свої агресивні дії щодо європейських союзників.

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