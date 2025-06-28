- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 7089
- Час на прочитання
- 1 хв
Жахливий удар РФ по Одесі та ухильна відповідь Трампа про Patriot: головні новини ночі 28 червня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 28 червня 2025 року:
Росіяни вдарили по Одесі: є постраждалі Читати далі –>
Атака Росії на Одесу: що пошкоджено (фото) Читати далі –>
Трамп не виключає постачання ракет Patriot до України (відео) Читати далі –>
В Одесі дрон влучив у квартиру: загинула сімейна пара Читати далі –>
Росія вдарила по 21-поверховому будинку в Одесі: люди були заблокованими в квартирах (фото) Читати далі –>