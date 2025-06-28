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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
7089
Час на прочитання
1 хв

Жахливий удар РФ по Одесі та ухильна відповідь Трампа про Patriot: головні новини ночі 28 червня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 28 червня 2025 року:

  • Росіяни вдарили по Одесі: є постраждалі Читати далі –>

  • Атака Росії на Одесу: що пошкоджено (фото) Читати далі –>

  • Трамп не виключає постачання ракет Patriot до України (відео) Читати далі –>

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  • Росія вдарила по 21-поверховому будинку в Одесі: люди були заблокованими в квартирах (фото) Читати далі –>

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