Захоплення інкасаторів "Ощадбанку": Орбан перед цим відвідав установу, яка викрала їх

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан / © Getty Images

Угорські силовики захопили українські інкасаторські авто «Ощадбанку» з валютою та золотом того ж дня, коли їхній штаб відвідав прем’єр-міністр Віктор Орбан. Офіційно політик обговорював там загрозу тероризму.

Про це повідомила «Європейська правда».

У день, коли в Угорщині були захоплені українські інкасаторські автомобілі, які транзитом прямували через країну, Орбан провів зустріч із керівництвом структури, що здійснювала цю операцію.

Вранці 5 березня політик відвідав Антитерористичний центр Угорщини (TEK). Про це свідчать оприлюднені урядом фотографії, а також інформація від угорських джерел українських журналістів.

Офіційно візит Орбана пояснили загостренням ситуації на Близькому Сході та нібито пов’язаним із цим підвищеним ризиком терористичних загроз.

«Через це ми маємо посилити контроль за пасажирським трафіком, що прибуває з-за кордону до Угорщини«, — цитує угорського прем’єра його пресслужба.

Про інші теми переговорів публічно не повідомлялося.

Віктор Орбан під час відвідин Антитерористичного центру Угорщини 5 березня / © Уряд Угорщини

Ввечері того ж дня силовики Антитерористичного центру зупинили та захопили інкасаторські автомобілі, які легально перевозили значну суму валюти та золото з Австрії до України транзитом через територію Угорщини.

Причетність TEK до цієї операції виданню підтвердили кілька джерел. Про це також повідомив угорський журналіст-розслідувач Саболч Пані, який не виключає, що затриманих українців можуть використати у подальшому розвитку спецоперації.

Викрадення інкасаторів «Ощадбанку» в Угорщині — останні новини

У Будапешті 5 березня угорські силовики безпідставно затримали два інкасаторські авто «Ощадбанку», які перевозили з Австрії до України 40 млн дол., 35 млн євро та 9 кг золота. Доля сімох українських співробітників банку наразі невідома, зв’язок із ними відсутній. Самі машини, згідно з GPS-даними, заблоковані на території силових структур Угорщини, імовірно — в Антитерористичному центрі.

МЗС України назвало цей інцидент «державним тероризмом та рекетом», направивши офіційну ноту з вимогою негайно звільнити громадян і повернути майно.

«Ощадбанк» та НБУ підтвердили, що перевезення було плановим і повністю відповідало міжнародним митним правилам, тому Київ готує звернення до Євросоюзу для правової оцінки дій угорської влади.

Угорська податкова повідомила, що затримала сімох українців, серед яких ексгенерал спецслужб, за підозрою у відмиванні грошей та золота, знайдених у двох авто. МЗС України вимагає негайного звільнення громадян та доступу консулів, чого Будапешт досі не надав без пояснення причин.