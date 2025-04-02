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ТСН у соціальних мережах

Путін та Дональд Трамп

Путін та Дональд Трамп / © Associated Press

Дата публікації
Категорія
Політика
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Закінчення війни не буде: у Трампа визнають, що Росія проти мирної угоди — Reuters

У владних колах США заявили про зростаючий ризик довгої війни, яка потребуватиме значних засобів для підтримки України.

Автор публікації
Ігор Бережанський Ігор Бережанський

В адміністрації президента США Дональда Трампа почали обговорювати можливість того, що Вашингтон не зможе забезпечити мирну угоду між Україною та російськими агресорами у найближчі кілька місяців, тому там розробляють нові плани тиску на Київ та Москву.

Про це інформує Reuters із посиланням на двох американських чиновників, які ознайомлені з даним питанням.

Видання пише, що на початку своєї другої каденції Трамп і його радники мали намір досягти повного припинення вогню в Україні вже до квітня або травня поточного року, а вже потім укласти угоду про тривалий мир.

Однак, наразі у Білому домі визнають, що жодна з цих цілей не здається досяжною, через що зростає ризик довгої війни, яка потребуватиме значних засобів для підтримки України.

"Високопосадовці США тижнями скаржилися в приватному порядку на те, як Київ веде переговори, і на те, що вони вважають опором угоді з Вашингтоном щодо корисних копалин і просуванню мирних переговорів. Але останніми днями, за словами джерел, чиновники все більше розчаровані Москвою", - йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що після серії перемовин у Білому домі та Державному департаменті США почали визнавати, що російський диктатор Путін активно протидіє спробам США закінчити війну і прагне її продовження.У Вашингтоні готують ряд заходів, щоб посилити тиск на Москву і змусити її підписати мирну угоду.

"Трамп тижнями заявляв, що довіряє російському правителю і вірить, що лідер (РФ – ред.) відданий миру, але останніми днями Білий дім насторожено ставиться до намірів Путіна, повідомили джерела, хоча Трамп продовжує публічно демонструвати свою віру в те, що Путін хоче покласти край війні". Незрозуміло, які конкретні плани може мати адміністрація (Трампа – ред.) щодо тиску на Москву, але один високопоставлений чиновник США сказав, що Білий дім продовжує розглядати запровадження додаткових тарифів і санкцій, які він може застосувати до Росії", - пише видання.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп розчарований діями Путіна і вважає, що Росія гальмує переговори про всеосяжне припинення вогню.

Ми раніше інформували, що у США готують безпрецедентні санкції проти РФ через відмову припинити війну.

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