Закінчення війни в Україні: президент Бразилії зробив гучну заяву

Президент Бразилії / © Associated Press

Реклама

Президент Бразилії Луїз Інасіу Лула да Сілва заявив, що про те, що війна в Україні скоро закінчиться. Про це, з його слів, знають не лише обидві сторони конфлікту, а й США та країни Європи.

Про це пише Rai News.

«Всі знають, що ця війна скоро закінчиться. Я вважаю, що і президент Путін, і Зеленський знають, до чого приведе цей конфлікт, так само, як і Європа і Трамп. Вони лише чекають на момент, коли наберуться сміливості оголосити про його закінчення», — сказав президент Бразилії.

Реклама

Також Сілва розкритикував рішення Європейського Союзу, який виділив 800 мільярдів євро на переозброєння всіх країн-членів. На думку президента Бразилії, ці кошти варто витратити на інші цілі.

«Коли нам потрібні гроші для боротьби з голодом та підтримки лісів, ці ресурси слід виділити на інші цілі», — додав Сілва.

Раніше спецпредставник США Стів Віткофф заявив, що Володимир Путін хоче покласти край війні в Україні. З його слів, мирна угода вже на столі.

Військовий експерт Іван Ступак вважає, що нинішня ситуація — як і навіть більш критична, не зупинить кремлівського диктатора Володимира Путіна. Експерт переконаний, що справа не в територіях, а в особистій ірраціональній ворожості.