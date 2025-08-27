- Дата публікації
Закінчення війни в Україні: президент Бразилії зробив гучну заяву
Луїз Інасіу Лула да Сілва вважає, що війна Росії проти України має скоро завершитися.Водночас він не назвав конкретні терміни.
Президент Бразилії Луїз Інасіу Лула да Сілва заявив, що про те, що війна в Україні скоро закінчиться. Про це, з його слів, знають не лише обидві сторони конфлікту, а й США та країни Європи.
Про це пише Rai News.
«Всі знають, що ця війна скоро закінчиться. Я вважаю, що і президент Путін, і Зеленський знають, до чого приведе цей конфлікт, так само, як і Європа і Трамп. Вони лише чекають на момент, коли наберуться сміливості оголосити про його закінчення», — сказав президент Бразилії.
Також Сілва розкритикував рішення Європейського Союзу, який виділив 800 мільярдів євро на переозброєння всіх країн-членів. На думку президента Бразилії, ці кошти варто витратити на інші цілі.
«Коли нам потрібні гроші для боротьби з голодом та підтримки лісів, ці ресурси слід виділити на інші цілі», — додав Сілва.
Раніше спецпредставник США Стів Віткофф заявив, що Володимир Путін хоче покласти край війні в Україні. З його слів, мирна угода вже на столі.
Військовий експерт Іван Ступак вважає, що нинішня ситуація — як і навіть більш критична, не зупинить кремлівського диктатора Володимира Путіна. Експерт переконаний, що справа не в територіях, а в особистій ірраціональній ворожості.