Закінчення війни в Україні: у Кремлі видали нову вимогу

Дмитро Пєсков

Росія продовжує «спеціальну військову операцію» (СВО) і одночасно з цим зберігає свою зацікавленість у продовженні переговорного процесу.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков під час брифінгу.

«Ми готові врегулювати ситуацію політичним і дипломатичним шляхом. Але, оскільки не бачимо взаємних кроків від Києва, продовжуємо „СВО“, — сказав він.

Крім цього, Пєсков звернув увагу, що з боку України продовжуються удари по об’єктах російської інфраструктури. Найчастіше йдеться саме про мирну інфраструктуру.

Нагадаємо, умови, які раніше озвучив президент РФ Володимир Путін, стосувалися «відведення українських військ з територій Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей», а також «відмови України від вступу до НАТО і оголошення нейтрального, позаблокового і без’ядерного статусу».

Умовами ймовірного мирного договору Путін назвав «міжнародне визнання окупації Криму та територій чотирьох областей України». Також у процесі мирного врегулювання, на думку президента Росії, країни Заходу мають скасувати всі санкції, що запровадили проти Москви.

На це відреагували і українська влада, і західні політики, а також експерти та аналітики. Зокрема, Інститут вивчення війни, аналізуючи заяви Путіна, зазначив, що Кремль не зацікавлений у добросовісних переговорах з Україною і лише вдає таку зацікавленість, щоб переконати Захід завчасно піти на поступки, які порушують суверенітет України.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що «всі озвучені Путіним ультиматуми вже багато разів лунали з Москви і спрямовані на те, щоби ввести в оману міжнародну спільноту».

Напередодні очільник МЗС Сергій Лавров знову озвучив власні умови мирного врегулювання війни проти України. Вони різко розходяться із планом адміністрації Дональда Трампа.