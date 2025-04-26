Закінчення війни за 24 години: CNN вразив цифрою, скільки разів Трамп робив цю заяву

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трампа у своїй передвиборчій програмі щонайменше 53 рази обіцяв закінчити війну в Україні за 24 години.

Про це повідомляє CNN.

Видання заявляє, що що обіцянка швидко завершити війну була тверезою основою заздалегідь написаної промови Трампа на мітингу. Тепер вже президент США сформулював цю обіцянку як ключовий компонент своєї програми на другий термін і обґрунтував її заявами про свій “авторитет” як світового лідера.

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За підрахунками CNN, впродовж 2023-го Трамп 21 раз заявляв про те, що завершить війну за добу.

Найактивніше він цю тезу почав просувати торік, коли мали відбутися президентські вибори. Так, у січні 2024-го він казав про завершення війни за 24 години - шість разів; у лютому і березні - двічі; у травні, червні та липні — по чотири рази; у серпні, вересні та жовтні - по три.

Нагадаємо, Дональд Трамп назвав свою заяву про закінчення війни за 24 години "образною". Ба більше - нібито сказана вона була “жартома”.

Дата публікації 21:32, 25.04.25 Кількість переглядів 36 План зради! США та Росія «роздерибанили» Україну?! Хочуть забрати не лише Крим!