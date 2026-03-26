Закінчення війни: Зеленський пояснив, що гальмує процес

Володимир Зеленський / © Getty Images

Доповнено додатковими матеріалами

Росія нібито хоче закінчити війну, тому США вважають, що тиск на Москву буде зайвим.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Le Monde.

«Ми не бачимо від Росії щирого бажання закінчення війни, і ми ділимося цим із партнерами. Сполучені Штати Америки вважають, що Путін хоче завершення війни. Тут у нас абсолютно різні погляди. З одного боку, нічого страшного, це нормально, коли є різні погляди. Але з іншого боку, коли ми хочемо закінчення війни, прискорення цього процесу, ми піднімаємо питання щодо тиску на Росію. Ми знаємо, що Путін не хоче завершувати війну. Ми просимо про додатковий тиск, щоб він захотів. А Америка вважає, що він хоче і для чого зайвий тиск, якщо Росія показує, що вони також готові до миру. Є різні погляди на деякі речі, і з цим треба працювати», — сказав він.

Нагадаємо, підготовка до мирних переговорів щодо закінчення війни перетворилася на складний процес із постійним перенесенням термінів та суперечками щодо локації.

Зеленський повідомляв, що Україна виявила максимальну гнучкість і підтвердила готовність делегації прибути до Вашингтона або Маямі. Водночас Росія пропонувала обрати нейтральні майданчики в Туреччині чи Швейцарії. Проте цей варіант не отримав погодження з боку Сполучених Штатів.

Окрім цього, в Центрі протидії дезінформації заявили, що Росія готується воювати проти України й надалі. Про це свідчать події на фронті, а також обстріли мирних людей.