Закінчення війни має бути таким, як його бачить Україна - Зеленський

Закінчення війни має бути таким, як його бачить Україна - Зеленський

За словами Зеленського, іноземні лідери, які сьогодні відвідали Київ, погоджуються з ціжю тезою.

Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі та президент Румунії Клаус Йоганніс під час візиту до Києва погодилися, що закінчення війни та мир для України мають бути такими, як їх бачать українці.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час свого відеозвернення увечері 16 червня.

"Для мене було важливим почути від лідерів фундаментальну річ – вони погоджуються, що закінчення війни та мир для України мають бути саме такими, як їх бачить Україна. Як бачить їх наш народ", – сказав глава держави.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підвів підсумки візиту лідерів Франції, Італії, Румунії та Німеччини до Києва.

Подробиці візиту Макрона, Шольца, Драґі та Йоганніса до України та їхні головні заяви читайте за посиланням.

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