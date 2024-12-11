Закінчення війни у січні або хоча б тимчасове перемир'я: Портников оцінив перспективу

Портников прокоментував заяву скандального ексрадника Офісу президента Олексія Арестовича, який сказав, що припинення вогню буде 25 січня.

Наразі немає підстав вважати, що війна в Україні може завершитися у січні цього 2025 року.

Про це заявив український журналіст Віталій Портников в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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"Завершення війни, як ми неодноразово говорили, залежить не від того, які уявлення про завершення війни у президента України чи у президента США. А від того, наскільки ці уявлення цікаві Путіну. Якщо у президента РФ є враження, що економіка Росії – в дуже поганому стані, і що йому потрібно скористатися можливістю, щоб зупинити воєнні дії, тоді він може використати період інавгурації Дональда Трампа для призупинення воєнних дій швидше за все, з виконанням хоча б частково своїх умов", – каже журналіст.

Портников прогнозує, що Путін насамперед вимагатиме замороження на лінії припинення вогню або навіть виведення українських військ з Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

"І можливо, нова адміністрація США буде з цим погоджуватися. І нам доведеться залишати Херсон і Запоріжжя. Я сподіваюсь, що в Білому домі на це все ж не погодяться. Але росіяни будуть це вимагати до останнього", – сказав він.

Зрештою, Портников не виключає, що у січні ухвалять угоду про тимчасове припинення вогню. Проте наголошує: про закінчення війни наразі не йдеться.

"Може бути угода про припинення вогню – просто про припинення вогню по лінії зіткнення військ. А далі можуть бути якісь перемовини. Які не обов'язково приведуть до закінчення війни, а можуть навіть призвести до її відновлення. Але якщо Путін вирішить, що у нього достатньо ресурсів для ведення війни, бойові дії продовжаться не лише після 20 січня, але й усю каденцію Трампа", – підсумував Віталій Портников.

Раніше Віталій Портников назвав два варіанти, як можна закінчити війну в Україні.

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