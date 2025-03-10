Закінчення війни: у США заявили про "рух України до перемир'я"

Зокрема, в Саудівській Аравії також стоїть питання великої угоди з корисними копалинами.

Адміністрація президента США вважає, що керівництво України готове рухатися вперед із вимогою Вашингтона щодо процесу припинення вогню з Росією. До цього бачення американської сторони було кардинально іншим.

Про це повідомляє видання BBC з посиланням на високопоставлений чиновник Державного департаменту США.

Американський держсекретар США Марко Рубіо та радник з націбезпеки Майк Уолтс мають прибути до Саудівської Аравії для зустрічі з українськими колегами, яка має відбутися 11 березня. Десять днів тому під час сварки у Білому домі Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито не готовий припинити війну.

"Той факт, що вони приїжджають сюди на високому рівні, є для нас хорошим свідченням того, що вони хочуть сісти за стіл і готові рухатися вперед", - висловився представник Держдепартаменту на умовах анонімності.

ВВС пише: хоча Зеленський також має відвідати королівство Перської затоки та зустрітися з наслідним принцом Мохаммедом бін Салманом. Втім, український лідер не відіграватиме жодної офіційної ролі в переговорах з американцями. Офіційний Київ будуть представляти очільник його Офісу Андрій Єрмак, радник з національної безпеки країни, а також міністри закордонних справ і оборони.

Зеленський написав у соцмережах у понеділок, що Україна "прагне миру з першої секунди війни, і ми завжди говорили, що єдина причина, чому війна триває, це Росія".

Трохи пізніше під час щоденного брифінгу речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що важливо визначити, чи дійсно Україна хоче миру чи ні. Офіційні особи США неодноразово звинувачували Зеленського в небажанні миру.

"Український лідер перебував під сильним тиском США, щоб піти на поступки перед будь-якими мирними переговорами, в той час як він наполягав на твердих гарантіях безпеки для Києва, підкреслюючи, що Путін порушив попередні угоди про припинення вогню", - йдеться в статті ВВС.

Кілька днів тому американський президент випустив рідкісну погрозу подальших санкцій проти Москви, намагаючись досягти угоди. США вже запровадили жорсткі санкції проти Росії через війну. Трамп заявив: розглядає цей крок, тому що "Росія просто зараз "товче" Україну на полі бою".

Невдовзі після сварки в Білому домі Зеленський висловив жаль з приводу інциденту та спробував налагодити відносини зі США, які є найбільшим військовим постачальником країни.

Пізніше спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив, що президент отримав листа від українського колеги, який містив "вибачення" та "почуття вдячності". Зі слів Віткоффа, в Саудівській Аравії Штати хотіли обговорити "рамки" миру, щоб спробувати покласти край російсько-українській війні.

Автори матеріалу зауважують, що велика угода з корисними копалинами, зірвана через суперечку, також знову стоїть на порядку денному в Саудівській Аравії. Україна запропонувала надати США доступ до своїх запасів рідкоземельних мінералів в обмін на гарантії безпеки США.

Конфлікт в Білому домі також призвів до призупинення США військової допомоги Україні та припинення обміну розвідданими.

"Ну, ми майже зробили. Я маю на увазі, ми дійсно майже зробили, і ми хочемо зробити все можливе, щоб змусити Україну серйозно поставитися до чогось", - відповів Трамп на запитання про те, чи розглядатиме він можливість скасування паузи в розвідці.

Нагадаємо, Financial Times опублікувало матеріал про те, що Україна запропонує часткове перемир'я з Росією - нібито задля того, аби відновити обмін розвідувальними даними та військову допомогу.

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