Закінчення війни в Україні: британський генерал назвав, чого Трамп може добитися від Путіна

Добровільно російська армія не відступить, адже Путін продовжує вірити у свою перемогу.

У контексті завершення війни в Україні найкраще, на що можна сподіватися на сьогодні, це зупинка бойових дій на поточних позиціях та переговори. Це все, чого здатний президент США Дональд Трамп добитися від президента РФ Володимира Путіна.

Таку думку британський генерал у відставці Френсіс Річард Даннатт висловив у ефірі телеканалу "Київ".

Він переконаний, шо добровільно російська армія не відступить, адже Путін продовжує вірити у свою перемогу.

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"Путін продовжує вірити, що Росія потужна, і що вона перемагає у цій війні. І він не хоче робити ніяких поступок узагалі. Щиро кажучи, я не можу бачити, як російські сили зможуть відступити з доброї волі з територій сходу України, які вони вже захопили протягом останніх майже трьох років", – розповів Даннатт.

На його думку, можливо, єдиною альтернативою в такому разі є тиск з боку Америки та Європи, а також допомога Україні продовжувати битися в цій війні.

"Думаю, що найкраще, на що можна сподіватися на цей час, це перемир’я, зупинка бойових дій на поточних позиціях, і продовження переговорів. Я думаю, що це середньострокові цілі. І це все, чого Трамп може добитися від Володимира Путіна", – вважає британський генерал.

До слова, Трамп заявив, що США запровадять найсильніші санкції і тарифи проти Росії, якщо вона не погодиться завершити війну швидко.

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