Закінчення війни за 24 години: в США дали шокувальне уточнення заяви Трампа

Келлог називає діалог з диктатором Кремля - першим кроком до змін.

Спецпосланець американського президента з питань України Кіт Келлог дав шокувальне уточнення заяви Дональда Трампа про "закінчення війни за 24 години".

Про це він заявив під час дискусії на заході у Раді з міжнародних відносин (Council on Foreign Relations, CFR).

"Згадайте, що він казав про потенціал повернення українських територій. А ще він обіцяв закінчити війну за 24 години. Ми не сказали, якого саме дня. Але діалог обох сторін – ключ до цього результату".

З його слів, розмова Трампа з "фюрером" РФ Володимиром Путіним - "перший крок до змін".

Це може здаватися дрібницею, але важливо, щоб лідери розмовляли", – висловився Келлог.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп дав своє пояснення, чому Володимир Путін наважився на велику війну в Україні.

Читайте також: