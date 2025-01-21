Закінчення війни за один день: Трамп після інавгурації пояснив свою обіцянку

Президент США Дональд Трамп висловився про свою обіцянку "завершити війну в Україні за день" та заявив, що намагатиметься зробити це якомога швидше.

Про це політик заявив на зустрічі з прихильниками в Capital One Arena у Вашингтоні.

"Минуло пів дня. У мене ще є пів дня. Ми хочемо все закінчити", - пояснив Трамп свою обіцянку "завершити війну в Україні за день".

З його слів, він зрозуміє можливі терміни закінчення війни лише після розмови з президентом-диктатором РФ Володимиром Путіним. Ця розмова може відбутися дуже скоро, наголосив Трамп.

Нагадаємо, також Дональд Трамп заявляв про те, що має сподівання на швидке припинення війни в Україні після розмови з Путіним. Водночас глава Білого дому зауважив, що не може говорити про те, коли саме це відбудеться. Однак пізніше зауважив, що це може статися дуже скоро.

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