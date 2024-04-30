"Закінчення війни залежить від Путіна": Блінкен висловився про готовність до переговорів з РФ

За словами держсекретаря США, "щойно Росія продемонструє щире бажання вести переговори, ми будемо там. Вірю, що українці теж будуть".

США мають план, який допоможе Україні перетворитися на успішну країну у військовому, економічному та демократичному сенсі. Плани президента РФ Володимира Путіна провалилися, і щойно він це зрозуміє, продемонструє щире бажання вести переговори, США та Україна "точно будуть там".

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі міністрів закордонних справ арабських і європейських країн в Ер-Ріяді 29 квітня, повідомляє "Голос Америки".

Блінкен наголосив, що США вдалося згуртувати країни по всьому світу для допомоги України через розуміння, що російська агресія спрямована не лише проти цієї держави, але й проти засадничих принципів світового ладу.

Також читайте Кулеба розповів, що може змусити Путіна відступити і припинити війну

Водночас держсекретар США сказав, що наразі закінчення війни залежить від волі і рішення Путіна.

"Країни визнають, що агресія була спрямована не лише проти України, але й проти деяких основоположних принципів міжнародної системи. І якщо ми залишимо цей виклик безкарним, тоді, ймовірно, [...] ми матимемо світ, де буде більше, а не менше, конфліктів", – висловився американський дипломат.

Він переконаний, що плани Путіна щодо України – стерти її з мапи, включити до Росії, щоб держава більше не існувала – провалилися.

"У нас також є альянс у Європі, який є сильнішим, він також є більшим, ніж був, і я думаю, що є план, який дозволить Україні з часом досягти успіху – [бути] сильною країною у військовому, економічному, демократичному сенсі", – сказав Блінкен.

Війна в Україні стала для РФ "стратегічною поразкою"

Він також наголосив на тому, що війна в Україні стала для Росії "стратегічною поразкою", адже країна-агресорка зараз є слабшою в економічному, військовому та дипломатичному планах.

Водночас Європа за два роки повномасштабної війни в Україні змогла позбутися залежності від російських енергоресурсів.

"Усе це, я вважаю, є величезною стратегічною поразкою Росії. Багато в чому Путін прискорив чимало речей, яким він намагався запобігти. Я сподіваюся, що є визнання цього", – сказав держсекретар США.

Читайте провідні новини дня:

Які в Україні довгострокові перспективи

Він також звернув детальнішу увагу на довготривалі перспективи України. Так, наразі понад 30 країн або вже завершили переговори з Україною, або завершать їх незабаром щодо підписання угод про двосторонні зобов’язання у сфері безпеки. Це закладе основу для спроможності держави у майбутньому стримувати та захищатися від агресії.

За словами Блінкена, з економічного погляду, серед приватних інвесторів існує великий інтерес до України, і США сприяють притоку приватних інвестицій до країни. Дипломат звернув увагу на те, що Україна змогла відновити товаропотік Чорним морем і зараз експортує ним більше товарів, ніж до лютого 2022 року. Це вказує на вірогідність економічно сильної України у майбутньому.

Держсекретар США вказав, що з погляду розвитку демократії в Україні найкращим поштовхом є відкриття Євросоюзом переговорів членство держави.

Закінчення війни залежить від Путіна

Також читайте Чи справді Україна готується до перемовин з РФ у червні: в РНБО відповіли

Блінкен переконаний, що закінчення війни "здебільшого залежить від Володимира Путіна і того, що він вирішить", взявши до уваги усі фактори.

"Все зазначене є найпотужнішою відповіддю Путіну, тому що це говорить про те, що Україна не тільки виживе, але й зможе процвітати у майбутньому. Тому я сподіваюся, що пан Путін зрозуміє повідомлення і продемонструє готовність вести щирі переговори, відповідно до основних принципів, які є основою міжнародної спільноти, Статуту ООН – суверенітету, територіальної цілісності, незалежності. Якщо вони належним чином підтверджені, має бути рішення", – висловився американський дипломат.

"Щойно Росія продемонструє, що вона щиро бажає вести переговори, ми точно будемо там. І я вірю, що українці теж там будуть", – резюмував держсекретар США.

До слова, 19 квітня голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив про впевненість держави у необхідності продовжувати війну в Україні.

Читайте також: