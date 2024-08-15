"Закінчимо цю драчку": Лукашенко звернувся з закликом до України та РФ

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав Україну та Росію припинити війну і сісти за стіл переговорів. Щоправда, війну він назвав "драчкою".

Свою заяву білоруський диктатор озвучив у інтерв’ю російському пропагандистському телеканалу.

"Давайте сядемо за стіл переговорів s закінчимо цю драчку. Вона ні українському народу, ні росіянам, ні білорусам не потрібна", – заявив Лукашенко.

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Водночас він вдався до традиційних пропагандистських тез про те, що у війні Росії проти України начебто винен Захід.

"Вона потрібна їм (Заходу – ред.). Я не можу навести ці факти, вони абсолютно закриті, де вони відкрито говорять – високопоставлені люди. Дослівно: "Нехай б'ють один одного – українці, росіяни, – нехай у цьому казані всі здохнуть", – висловився самопроголошений президент Білорусі.

Нагадаємо, кількома днями раніше Лукашенко прокоментував ситуацію з українською операцією в Курській області Росії. За словами політика, він сказав президенту РФ Володимиру Путіну: "Запам'ятай: війна в твоїй державі. Не сьогодні-завтра з тебе спитають: чому в тебе на твоїй землі йде війна, чому ти не запобіг війні?"

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