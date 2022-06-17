Закінчить, як Каддафі: Путіна можуть вбити "хижаки" з його зрадницького найближчого оточення

Закінчить, як Каддафі: Путіна можуть вбити "хижаки" з його зрадницького найближчого оточення

Володимир Путін у разі поразки в Україні може бути вбитим, як лівійський диктатор Муаммар Каддафі.

Російський диктатор нині сприймається найближчим оточенням як "слабкий", і вони можуть швидко обернутися проти нього.

Про це пише The Sun з посиланням на джерела.

Російський терорист Ігор Гіркін, який був центральним в анексії Путіним Криму та створенні маріонеткової "ДНР" вісім років тому, говорив раніше, що військовий та силовий блок зараз втрачають лояльність до Путіна через приголомшливі провали в невдало проведеній "спеціальній військовій операції".

"(Повинна) відбутися зміна принаймні частини команди, яка не тільки злодії... і мерзотники... але й повністю провалилася у всьому, що їм було доручено. Розвідка зазнала невдачі… як політична, так і військова", – сказав Гіркін.

І він попередив, що в гіршому випадку Путін закінчить так, як Каддафі, якого скинули, а потім жорстоко вбили. Він застеріг, що РФ "перетвориться на Лівію, де всі воюють проти всіх".

Він сказав, що "найкращий сценарій" для Путіна полягає в тому, щоб він, як югославський диктатор Слободан Мілошевич, помер перед міжнародним трибуналом у Гаазі.

42-річний блогер Іван Яковина сказав, що Гіркін, як вважають, працює "на якісь темні сили в Кремлі/ФСБ".

"Якщо це так, то ці сили дуже незадоволені Володимиром Путіним. Устами Гіркіна вони стверджували, що доля Каддафі чекає на президента Росії. Прямо кажучи, вони вже погрожують Путіну, вимагаючи оголосити Україні повноцінну війну. На мою думку, це дуже цікава динаміка. Найненависніші….виходять з лап Путіна і облизують губи, наче хижаки передчують його, сидячи в його розкішному бункері", - сказав він.

Вважається також, що Путіна нібито переслідують сцени, в яких Каддафі піддавався жорстокому поводженню перед стратою.

За даними видання, диктатор РФ "одержимо" дивився відео (страти,- ред.) і сприймав це як "дзвінок для пробудження".

Раніше російська опозиціонерка пояснила, що стане початком остаточного кінця режиму Путіна.

Нагадаємо, офіцер ФСБ заявив, що у диктатора РФ Володимира Путіна нібито "важка форма швидко прогресуючого раку". Він може втрачати зір і через хворобу Путіну лишилося не довго жити.