"Заклали один з наріжних каменів у міцну основу помісної церкви" - Епіфаній про Києво-Печерську лавру

Розбудова помісної церкви – це тривалий і складний процес, який вимагає мудрості, зваженості та терпіння, - вважають у ПЦУ

Багатьом би хотілося, щоб всі проблеми та питання, зокрема і церковні, були вирішені в одну мить. Але так не буває. Від каменю, закладеного в основу, до завершення будівлі – довгий шлях і тривала праця.

Про це у повідомленні у соціальній мережі Facebook висловився митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

«Сьогодні ми заклали один з наріжних каменів у міцну основу помісної церкви, зробили вагомий крок для повернення української молитви до нашої національної святині – Печерської Лаври. Розумію емоції багатьох. Хтось радіє так, ніби всі питання вже вирішені. Але багато питань справді потребують відповідей та рішень», - зауважив він.

Не варто применшувати значення того, що відбулося – «Українська Лавра справді набула суб’єктності, хоча поки що вона – як новонароджене немовля».

«В тому, як поступово зростає усвідомлення важливості духовної безпеки, я бачу руку Божу. І хоча вороги України сьогодні намагаються спровокувати збурення, але як і дотепер, вони не матимуть успіху. Мирно, спокійно, впевнено ми пройдемо цей шлях. І в святині нашого народу нарешті зазвучить щоденна молитва рідною мовою – за перемогу, за справедливий мир, за вигнання російських агресорів та за добро для України», - додав він.

«Тож зберігаймо спокій та працюймо далі. Бо з нами – правда, з нами Бог, а це означає, що добра справа, в якій сьогодні зроблено вагомий крок, неодмінно довершиться духовною перемогою для церкви і України», - резюмував Епіфаній.

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Реєстрація "Свято-Успенської Києво-Печерської лаври" як монастиря ПЦУ

Зауважимо, що речник Православної церкви України Євстратій Зоря повідомив, що нібито "Свято-Успенську Києво-Печерську лавру" зареєстровано як монастир у складі ПЦУ.

Потім у Міністерстві культури та інформаційної політики пояснили, що реєстрація Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври в якості монастиря ПЦУ стосується того самого монастиря, який і раніше перебував у користуванні ПЦУ. Він розташований навпроти території Верхньої лаври. Відповідно до Єдиного державного реєстру, змінили назву та уточнили адресу.

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