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Заклик до Угорщини й обмін полонених: головні заяви Зеленського під час новорічного звернення

Заклик до Угорщини й обмін полонених: головні заяви Зеленського під час новорічного звернення

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Глава держави приділив увагу важливим моментам.

Глава української держави виступив з традиційним зверненням до нації.

Опівночі 1 січня 2025 року президент України Володимир Зеленський виголосив традиційне новорічне звернення

Зокрема, говорив про:

Дивіться на Youtube-каналі ТСН.ua новорічне звернення президента України Володимира Зеленського.

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