Заклик до Угорщини й обмін полонених: головні заяви Зеленського під час новорічного звернення

Глава держави приділив увагу важливим моментам.
Глава української держави виступив з традиційним зверненням до нації.
Опівночі 1 січня 2025 року президент України Володимир Зеленський виголосив традиційне новорічне звернення.
Зокрема, говорив про:
- Зеленський розповів, скільки осіб вдалося повернути з полону протягом року
- "Час звалити з нашої землі": Зеленський заявив про "волю всередині, яку неможливо окупувати"
- "Путін не має виграти": Зеленський пригадав розмову з Байденом після повномасштабного вторгнення РФ
- Зеленський звернувся до влади Угорщини та Словаччини, щоб вони не боялися України в ЄС
- "Мир нам не подарують": Зеленський висловився про закінчення війни
Дивіться на Youtube-каналі ТСН.ua новорічне звернення президента України Володимира Зеленського.
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