Заклик до європейців і звернення до військових: що сказав Зеленський у новому відеозверненні

Заклик до європейців і звернення до військових: що сказав Зеленський у новому відеозверненні

Президент Зеленський закликав європейців вимагати більше захисту для Європи і України.

Вдень 25 лютого, у другу добу війни з Росією, президент Володимир Зеленський знову звернувся до українців та світової спільноти.

Основні тези виступу глави держави зібрав ТСН.ua.

Закликав європейців тиснути на своїх політиків

Президент Зеленський закликав європейців вимагати більше захисту для Європи і України – як частини демократичного світу.

"Коли бомби падають у Києві, це відбувається у Європі, не тільки в Україні. Коли ракети вбивають наших людей, це загибель всіх європейців", — зазначив він.

Він закликав європейців і росіян виходити на площі своїх міст і вимагати "миру для Європи, миру для України, зупинки цієї війни".

Україна переживає те, що і під час Другої світової

Президент зазначив, що наша держава зараз переживає те, що Європа давно бачила під час Другої світової війни.

"Вже другий день міста України зазнають ракетно-бомбових ударів. Танкові колони та авіанальоти максимально схожі на те, що Європа вже давно бачила – під час Другої світової війни і про що говорила "ніколи знову". Але ось це є! Знову є. Зараз. У 2022 році. Через 75 років після завершення Другої світової війни", — сказав Зеленський.

"Як ви захищатимете себе, якщо так повільно допомагаєте нам"

Зеленський переконаний: у Європі бачать, що Україна відбивається від агресора, від рук окупантів гинуть мирні люди.

"Але ми не бачимо вповні, що ви збираєтеся з цим робити. Як збираєтеся захищати себе, коли так повільно допомагаєте нам в Україні?", — сказав він.

"Європа має достатню силу, щоб зупинити Росію"

Президент Зеленський переконаний, що Європа має достатню силу, щоб зупинити агресію РФ.

"Чого далі очікувати від європейських держав? Анулювання віз для росіян? Відключення від SWIFTу? Повна ізоляція Росії? Відкликання послів? Нафтове ембарго? Закриття неба? Сьогодні все це має бути на столі, бо йдеться про загрозу нам, усім нам, усій Європі. Ще можна зупинити агресію. Треба діяти без зволікань", — переконаний глава держави.

Європейці можуть приїхати до України, щоб боротися з РФ

"Якщо ви у Європі маєте бойовий досвід і не хочете дивитися на нерішучість політиків, ви можете прибути до нашої держави і разом з нами захищати Європу, де це зараз дуже потрібно. Вас уже шантажували газом. Вас уже принижували. Вас уже хочуть розколоти й поділити так само, як намагаються поділити сьогодні Україну", — звернувся Зеленський до європейців.

Закликав Путіна розпочати перемовини

Президент Зеленський звернувся до очільника країни-агресорки Володимира Путіна негайно сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей.

Звернення до захисників України

"А тепер я хочу звернутися до Збройних Сил України. Стійте міцно. Ви все, що у нас є. Ви все, що захищає нашу державу", — підсумував Володимир Зеленський.