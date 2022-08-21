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Закликав не щадити українців: МЗС Австрії викликало "на килим" російського дипломата

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Закликав не щадити українців: МЗС Австрії викликало "на килим" російського дипломата

Фото: Associated Press

МЗС Австрії викликало на 21 серпня постійного представника Росії при міжнародних організаціях у Відні Михайла Ульянова після його допису з закликом не щадити українців.

Австрійське дипвідомство заявило про обурення "нелюдськими заявами" постпреда Росії.

Про це МЗС Австрії повідомило в Мережі.

"Ми обурені нелюдськими заявами російського постійного представника та його спробами поставити в перспективу те, що неможливо поставити в перспективу. Ми виступаємо за свободу слова. Але ми також можемо зайняти тверду позицію проти таких провокаційних заяв", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, Ульянов закликав не щадити населення України – таким чином він відреагував на "твіт" президента Володимира Зеленського про надання Україні військової допомоги від США.  

Після цього МЗС України закликало Австрію визнати дипламата РФ персоною нон ґрата.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
10к
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