Закликав не щадити українців: МЗС Австрії викликало "на килим" російського дипломата

МЗС Австрії викликало на 21 серпня постійного представника Росії при міжнародних організаціях у Відні Михайла Ульянова після його допису з закликом не щадити українців.
Австрійське дипвідомство заявило про обурення "нелюдськими заявами" постпреда Росії.
Про це МЗС Австрії повідомило в Мережі.
"Ми обурені нелюдськими заявами російського постійного представника та його спробами поставити в перспективу те, що неможливо поставити в перспективу. Ми виступаємо за свободу слова. Але ми також можемо зайняти тверду позицію проти таких провокаційних заяв", – йдеться у заяві.
Нагадаємо, Ульянов закликав не щадити населення України – таким чином він відреагував на "твіт" президента Володимира Зеленського про надання Україні військової допомоги від США.
Після цього МЗС України закликало Австрію визнати дипламата РФ персоною нон ґрата.
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