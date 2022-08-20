Закликав "не щадити українців": МЗС просить Австрію визнати дипламата РФ персоною нон ґрата

Крім того, відомство закликає визнати російського дипломата нон ґрата. Причина таких закликів - "твіт" Ульянова, в якому він закликав не щадити населення України.

Про це повідомив спікер укоаїнського МЗС Олег Ніколенко в Twitter.

"Посол Росії Михайло Ульянов закликає знищити українську націю. Не можна терпіти цю геноцидну мову. Ми закликаємо всю дипломатичну спільноту у Відні бойкотувати Ульянова, а країну перебування Австрію - оголосити його персоною нон ґрата", - написав Ніколенко.

До слова, Ульянов так відреагував на допис президента Володимира Зеленського про надання Україні військової допомоги від США. Політик згодом допис видалив і написав новий, у якому намагався виправдатися. Мовляв, стосувався Сполучених Штатів, які постачають зброю, а також президента Володимира Зеленського, який відмовляється від мирних переговорів.

Як повідомлялося, у Зеленського відреагували на допис Ульянова. За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, заклик росіянина повинен наштовхнути Європу до одного розуміння, що Росія є фашистською вертикаллю мільйонів людей.

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