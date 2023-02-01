Закликав "почути Крим": в.о. голови департаменту військово-технічної політики Міноборони подав у відставку

Лієв закликав "почути Крим" під час фейкового референдуму російських окупантів 2014 року.

Олександр Лієв повідомив, що написав заяву на звільнення з посади т. в. о. голови департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони України.

Про це Лієв сказав виданню "Цензор.НЕТ".

"Я вчора написав йому (міністру оборони – ред.) повідомлення, в якому попросив прийняти мою відставку і сьогодні написав заяву", – повідомив посадовець

Очільник Міноборони Олексій Резніков поки не розглядав заяву Лієва, оскільки перебуває у відрядженні.

Зауважимо, напередодні очільник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін опублікував допис, у якому пригадав як під час "референдуму" 2014 року Лієв закликав "почути Крим", а також – про блокування ним українських маяків 2006 року.

Сам Лієв публікацію Шабуніна назвав третьою хвилею звинувачень проти себе, які містять лише ці епізоди. Посадовець також запевнив, що за кілька місяців після зверенння нардепа начебто пройшов перевірку детектор брехні в СБУ.

Нагадаємо, видання "УП" з посиланням на джерела повідомило, що Офіс генпрокурора повідомив про підозру двом топчиновникам з Міноборони: ексзаступнику директора департаменту держзакупівель Богдану Хмельницькому, ексзаступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову, а також ексзаступнику ДП "Промоборонекспорт" Володимиру Терещенку.

Водночас в СБУ повідомили, що оголосили про підозру в розтраті державних коштів екскерівнику Департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони. За даними слідства, підозрюваний закупив для ЗСУ майже 3 тис. неякісних бронежилетів на понад 100 млн грн.

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