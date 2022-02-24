Закликаю Росію негайно припинити військові дії - Столтенберг

Це серйозне порушення міжнародного права.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що засуджує дії РФ в Україні.
"Рішуче засуджую неспровоковану і віроломну атаку Росії на Україну. Атака ставить під загрозу життя великої кількості людей", - зазначив він у заяві, - пише "Інтерфакс-Україна".
"Це серйозне порушення міжнародного права, загроза євроатлантичній безпеці. Закликаю Росію негайно припинити військові дії, дотримуватися суверенітету і територіальної цілісності України", - заявив Столтенберг.
Він наголосив, що союзники по НАТО проведуть зустріч, щоб обговорити цю ситуацію.
Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що ухвалив рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку із ситуацією на Донбасі.
Також Путін закликав українських військових скласти зброю.
Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна і дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" і запроваджують санкції.
- Росія посилює свою військову присутність в окупованих Криму та Донбасі.
- З 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.