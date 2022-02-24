Закликаю Росію негайно припинити військові дії - Столтенберг

Це серйозне порушення міжнародного права.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що засуджує дії РФ в Україні.

"Рішуче засуджую неспровоковану і віроломну атаку Росії на Україну. Атака ставить під загрозу життя великої кількості людей", - зазначив він у заяві, - пише "Інтерфакс-Україна".

"Це серйозне порушення міжнародного права, загроза євроатлантичній безпеці. Закликаю Росію негайно припинити військові дії, дотримуватися суверенітету і територіальної цілісності України", - заявив Столтенберг.

Він наголосив, що союзники по НАТО проведуть зустріч, щоб обговорити цю ситуацію.

Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що ухвалив рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку із ситуацією на Донбасі.

Також Путін закликав українських військових скласти зброю.

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