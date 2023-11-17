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Заклики у США збільшити допомогу Україні та робота ППО через ворожі дрони: головні новини ночі 17 листопада 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
834
Час на прочитання
1 хв
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Заклики у США збільшити допомогу Україні та робота ППО через ворожі дрони: головні новини ночі 17 листопада 2023 року

Вночі повітряна тривога охопила кілька областей / Фото: Pexels

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 17 листопада 2023 року: 

  • На території Одеської області працювала ППО Читати далі –>
  • США можуть виділити ще близько $500 мільйонів допомоги Україні Читати далі –>
  • Пентагон закликав Конгрес ухвалити додаткове фінансування на допомогу Україні та Ізраїлю Читати далі –>
  • У Хмельницькій області пролунали вибухи: спрацювало ППО Читати далі –>
  • У Держдепі переконують, що американський народ - з Україною Читати далі –>

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Перегляди
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