Заклики у США збільшити допомогу Україні та робота ППО через ворожі дрони: головні новини ночі 17 листопада 2023 року

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Головні новини ночі 17 листопада 2023 року:
- На території Одеської області працювала ППО Читати далі –>
- США можуть виділити ще близько $500 мільйонів допомоги Україні Читати далі –>
- Пентагон закликав Конгрес ухвалити додаткове фінансування на допомогу Україні та Ізраїлю Читати далі –>
- У Хмельницькій області пролунали вибухи: спрацювало ППО Читати далі –>
- У Держдепі переконують, що американський народ - з Україною Читати далі –>
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