Майже 9 млрд євро та співпраця у сфері ППО: які новини Зеленський привіз із Норвегії

Норвегія / © pixabay.com

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Парламент Норвегії готується розглянути питання подальшої підтримки України та планує виділити близько 9 млрд євро фінансової й оборонної допомоги на наступний рік. Усі парламентські фракції країни запевнили президента Володимира Зеленського, що підтримуватимуть Україну й надалі.

Про це повідомляє кореспондентка ТСН.ua.

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Під час зустрічі із Зеленським президент норвезького парламенту Масуд Гараххані наголосив, що питання допомоги Україні об'єднує всі політичні сили країни.

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«У цьому парламенті ми не залишаємо наших друзів і союзників, і ми не зраджуємо наші цінності. Щодо інвестицій у нашу власну оборону та підтримку України — у цьому парламенті всі партії єдині. Ви серед друзів», — заявив Гараххані.

Зеленський подякував Норвегії за фінансову, військову та енергетичну підтримку. Він наголосив, що співпраця двох держав не обмежується постачанням допомоги, адже Україна та Норвегія вже розвивають спільне оборонне виробництво, зокрема у сфері протиповітряної оборони. Президент також провів окрему зустріч із представниками норвезького оборонно-технологічного сектору.

Окрему увагу під час зустрічі в парламенті приділили поверненню українських дітей, вивезених з України, та облаштуванню укриттів, насамперед у школах.

«Ми дуже вдячні за вашу підтримку нашої країни, нашого народу та воїнів. Це має вирішальне значення. Ми вдячні за рішення щодо енергетичної підтримки, яка є надзвичайно важливою», — зазначив Зеленський.

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Переговори зі США та можливість тристоронньої зустрічі

Під час візиту до Норвегії Зеленський також провів переговори з прем'єр-міністром Йонасом Гаром Стьоре. Сторони обговорили результати попередньої зустрічі в Осло за участю американських переговорників, яка тривала понад шість годин.

Йшлося про безпеку України, план її економічного процвітання, територіальні питання, санкції проти Росії та майбутню систему європейської безпеки після завершення війни.

Норвезькі партнери також підтримали позицію Києва щодо необхідності тристоронньої зустрічі лідерів України, США та Росії. Очікується, що сьогодні американський спецпосланець Стів Віткофф передасть цю пропозицію російській стороні.

За словами Зеленського, Україна разом із партнерами готується до наступного етапу дипломатичних переговорів, однак для досягнення результату їй необхідно зберігати сильні позиції.

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«Ми збираємося разом і готуємося до майбутніх перемовин. Сподіваюся, ми перебуваємо на шляху до миру. Американська команда провела переговори з нами, а сьогодні вони в Росії. Побачимо, які результати та відгуки ми отримаємо», — сказав президент.

Він додав, що сильна позиція України за столом переговорів значною мірою залежить від надійної підтримки союзників, яка дозволяє не демонструвати слабкість у діалозі з Росією.

Бюджет України на 2027 рік: скільки грошей бракує та які ризики

Нагадаємо, уряд подав до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2027 рік із дефіцитом у 1,624 трлн грн. За запланованих доходів у 5,648 трлн грн видатки становитимуть 7,272 трлн грн. При цьому витрати на безпеку й оборону сягнуть 86% від усіх доходів бюджету.

Попри значний дефіцит, уряд передбачив підвищення мінімальної зарплати до 9546 грн, а мінімальної пенсії — до 2878 грн. Інфляцію прогнозують на рівні 8%, середньомісячну зарплату — 34 409 грн, а середньорічний курс долара — 47,1 грн.

Економічні експерти називають проєкт ризикованим і незбалансованим, фактично «бюджетом війни». Майже всі власні податкові надходження держава спрямовуватиме на армію, тоді як фінансування соціальної та гуманітарної сфер залежатиме від міжнародних партнерів.

Серед головних загроз аналітики називають можливі затримки іноземної допомоги через вибори та «втому від війни» у країнах-партнерах, а також ризики погіршення безпекової й енергетичної ситуації в Україні.

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