Закон про демобілізацію: коли військові зможуть повернутися додому — у Раді дали відповідь

У комітеті Верховної Ради, що займається відповідними питаннями, наразі не можуть визначити, коли буде прийнятий закон про демобілізацію, який встановить чіткі терміни служби для військових.

Про це розповів член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

Нардеп повідомив, що військові на фронті втомились: хтось фізично, хтось морально, а хтось просто "вигорів" і перестав цінувати життя. Він підкреслив, що таких захисників потрібно замінювати, але наразі, окрім ротацій, немає інших можливостей для вирішення цієї проблеми.

Федієнко також додав, що уряду вже доручено розробити і подати на розгляд Верховної Ради законопроєкт про демобілізацію. Проте він зазначив, що ніхто не може точно спрогнозувати, коли завершиться активна фаза військових дій. Різні прогнози говорять про кінці цього року, середину наступного або навіть 2026 рік. Тому він не може передбачити, коли буде ухвалений закон про демобілізацію.

Нагадаємо, Міністерство оборони України планує завершити роботу над законопроєктом, який регулює порядок та умови звільнення військовослужбовців зі служби до 18 грудня цього року.

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