Закон про множинне громадянство: у Раді спростували низку фейків

Множинне громадянство / © Getty Images

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Після ухваленого Верховною Радою закону про множинне громадянство голова комітету з питань організації держвлади, очільниця партії «Слуга народу» Олена Шуляк надала додаткові роз’яснення та спростувала фейки.

Про це повідомляє «РБК-Україна».

За словами Шуляк, закон про множинне громадянство допоможе:

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зберегти зв’язки з батьківщиною мільйонів українців, які були змушені виїхати під час повномасштабного російського вторгнення та раніше;

залучати інвестиції з-за кордону;

адаптувати країну до європейських стандартів.

Водночас, народна депутатка спростувала інформацію про те, що новий закон начебто легалізує російські паспорти. Насправді чинне українське законодавство забороняє множинне громадянство з державою-агресором. Зазначається, що добровільне набуття російського громадянства є підстава для втрати українського. Це не стосується випадків примусової паспортизації, яку росіяни проводять на окупованих територіях.

Шуляк також вказала, що в Конституції йдеться про єдине громадянство України як інституцію, а не як заборону іншого паспорта. Тобто Конституція не забороняє бути біпатридом. Водночас виборчі права мають лише ті, хто є українським громадянином.

«Закон запроваджує рівні умови для громадянства — в тому числі через кваліфікаційні вимоги: знання мови, історії, Конституції і поваги до неї, підтвердження зв’язку з Україною. Роздачі паспортів кому завгодно не буде — навпаки, будуть чіткі та зрозумілі критерії і спрощення процедур для українців у світі», — пояснила очільниця комітету з питань організації держвлади.

Вона зазначила, що новий закон не скасовує військові обов’язки для громадян України: вони не залежать від наявності іншого громадянства. У разі ухилення від військової служби, зберігаються усі правові наслідки.

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Шуляк спростувала те, що множинне громадянство стане начебто як інструментом, який дозволить іноземцям скуповувати українську землю. Новий закон не змінює чинного земельного законодавства. Водночас існують чіткі норми закону про землю для громадян України та іноземних громадян.

Нагадаємо, 18 червня Верховна Рада України ухвалила в цілому закон 11469 про запровадження інституту множинного громадянства. Дізнайтеся, в яких випадках допускається множинне громадянство.

До слова, законопроєкт про множинне громадянство президент України Володимир Зеленський подав на розгляд парламенту ще у серпні 2024 року, а наприкінці того ж року Рада ухвалила документ у першому читанні.