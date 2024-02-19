Закон про мобілізацію: коли Рада проголосує в другому читанні, і про що найбільше сперечаються нардепи

Нардеп Михайло Цимбалюк каже, що "закон буде складно проходити", але "є всі шанси його проголосувати в другому читанні в цілому".

Верховна Рада може розглянути законопроєкт про мобілізацію у другому читанні вже цього тижня. Нардепи досі дискутують щодо спірних положень у документі, однак "є всі шанси", що законопроєкт буде проголосований у удругому читанні в цілому.

Про це перший заступник очільника Комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк розповів у ефірі телемарафону.

Коли Рада проголосує законопроєкт про мобілізацію в другому читанні

"Я сподіваюся, що ще цього тижня у Верховної Ради є шанс проголосувати за законопроєкт про мобілізацію у другому читанні. 21 лютого – крайній день подачі поправок. Якщо фахово спрацює – а для цього є всі підстави – Комітет з нацбезпеки, оборони й розвідки, і ще цього тижня можна розглянути в другому читанні", – заявив Цимбалюк.

Нардеп додав, що "закон буде складно проходити", але "є всі шанси його проголосувати в другому читанні в цілому".

Питання в законопроєкті про мобілізацію, щодо яких триває жвава дискусія

Демобілізація строковиків

"Ми вважаємо, що найбільша дискусія буде довкола питання демобілізації строковиків. Ми вимагаємо, щоб негайно, до 2 місяців, вони були демобілізовані. Вони цього заслуговують, вони прослужили декілька місяців, а дехто декілька років", – висловився заступник голови Комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів.

Він додав, що термін відстрочки від мобілізації для строковиків повинен становити 12 місяців, "щоб вони могли влаштувати своє цивільне життя, а дехто з них і підписати контракт на продовження служби".

Питання догляду за людиною з інвалідністю

За словами Цимбалюка, ще одна дискутивна тема – це догляд за людиною з інвалідністю.

"Так, особа з інвалідністю має право визначити, хто за нею буде доглядати. Це одна особа з-поміж родичів, близьких родичів. Але ще раз підкреслю – це має бути лише одна особа, яку визначить сама людина, за якою потрібен догляд. Але це має бути закріплено в цьому законі. Навколо цього тривають дискусії. І я думаю, що ми знайдемо спільну думку. Бо особа з інвалідністю має право на догляд", – сказав нардеп.

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Відстрочка для викладачів ВНЗ

В Раді вважають, що викладачі вищих навчальних закладів без наукового ступеня і вченого звання також мають право на відстрочку від мобілізації.

"І докторанти, які на контрактній формі навчання. Вони теж мають право на відстрочку. А те, що їх велика кількість, то це, мабуть, не їхня вина. Це вина уряду, який давав вищим навчальним закладам самі квоти. Тобто ліцензійні умови", – висловився Цимбалюк.

"Ті, хто сплатив кошти, хто навчається, вони повинні завершити навчання. Але завдання МОН і вишів – чи будуть вони захищати цю наукову роботу, чи ні", – дав пояснення нардеп.

Демобілізація і ротація

Цимбалюк наполягає, що демобілізація через 36 місяців служби – це занадто довгий термін. Натомість народні обранці пропонують законодавчо закріпити демобілізацію через 18 місяців, але за умови, що 12 із них людина перебувала в зоні бойових дій.

"Це буде справедливо. І ротація – за який період. А для цього потрібна певна кількість людей, щоби можна було ротувати ті підрозділи, які сьогодні на території виконання бойового завдання, могли відходити на відпочинок, мати право поновитися і відпочити", – зауважив заступник голови Комітету з питань соцполітики

Нардеп також навів статистику про те, що тільки 30% від усіх мобілізованих перебувають в зоні бойових дій. Всі інші перебувають у тилових підрозділах.

"Потрібно переглянути позицію. І верховний головнокомандувач дав доручення Сирському як головкому, щоб все-таки переглянули, як ефективно використовуються ті сили, які є сьогодні. А мобілізувати потрібно додаткову кількість, їх навчити, і після певної фахової підготовки поповнювати сили", – розповів Цимбалюк.

Нагадаємо, раніше нардеп Ярослав Юрчишин висловив думку, що результати щодо законопроєкту про мобілізацію можна буде побачити у "20-х числах лютого", а ухвалення документа – в середині березня.

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