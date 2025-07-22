Закон про НАБУ і САП розкритикували у ЄС: чим пригрозили

В ЄС розкритикували закон про НАБУ і САП / © unsplash.com

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Комісарка Євросоюзу з питань розширення Марта Кос розкритикувала ухвалення законопроєкту щодо НАБУ та САП.

«Серйозно занепокоєна сьогоднішнім голосуванням у Раді. Знищення ключових запобіжників, які захищають незалежність НАБУ, є серйозним кроком назад», — написала Кос у соцмережі X.

Вона наголосила, що незалежні органи, такі як НАБУ та САП, є важливими для шляху України до Євросоюзу.

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«Верховенство права залишається в самому центрі переговорів про вступ до ЄС», — пише єврокомісарка.

Речник Єврокомісії Ґійом Мерсьє також висловив стурбованість через ухвалення законопроєкту про НАБУ і САП, передає «Суспільне».

«Європейський Союз стурбований нещодавніми діями України щодо її антикорупційних інституцій — НАБУ та САП. Ці установи є ключовими для реформи в Україні та мають діяти незалежно, щоб ефективно боротися з корупцією й зберігати довіру суспільства», — заявив Мерсьє.

Він нагадав, що ЄС надає Україні значну фінансову допомогу. Ця допомога залежить від прогресу у прозорості, судовій реформі та демократичному врядуванні. За його словами, для вступу до ЄС Україна повинна мати потужну спроможність протидіяти корупції та забезпечувати стійкість своїх інституцій.

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«ЄС і надалі стежитиме за розвитком ситуації та підтримуватиме Україну в дотриманні принципу верховенства права», — наголосив речник Єврокомісії.

Нагадаємо, що сьогодні, 22 липня, Верховна Рада схвалила скандальний законопроєкт, окремі пункти якого ліквідовують незалежність Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору. Голова Верховної Ради Стефанчук уже підписав документ.

Натомість, чимало громадських діячів і журналістів закликали главу держави не підпсувати цей закон, бо це, за їхніми словами, загрожує зриву євроінтеграції.