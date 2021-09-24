Закон про олігархів потрібно буде переголосувати через юридичні помилки - нардеп

За його словами, повторне голосування може відбутися вже наступного тижня.

Нардеп, голова фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що за ухвалений 23 вересня закон про олігархів потрібно буде голосувати ще раз.

Також читайте Рада ухвалила закон про олігархів: як голосували і чому посварилися нардепи

Про це він 24 вересня написав у своєму Telegram-каналі.

"Закон про олігархів 5599 будуть переголосовувати... 100500 разів говорили, що там є юридичні помилки. Тепер потрібно ще одне голосування в Раді (за ст. 131), щоб виправити юридичну колізію. Інакше не підпишуть. У чому проблема? Врахували одночасно три (396, 398, 406) поправки, які суперечать одна іншій", - повідомив Железняк та додав, що голосування може відбутися вже наступного тижня.

Так, за його словами, депутати хочуть знову переголосувати за статтю 5 закону. "Стаття про те, як олігарх визнається олігархом", - пояснив нардеп.

Варто зазначити, що саме до цієї статті вносилися правки, які суперечать одна одній: одна говорить, що олігархом особу визнає РНБО, як це і пропонував Зеленський, а інша - правка спікера Ради Разумкова, що рішення про визнання особи олігархом приймається Головою Національного агентства з питань запобігання корупції за зверненням комісії з питань протидії надмірному впливу осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила президентський закон про олігархів - "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну і політичну вагу в суспільному житті (олігархів)"(№5599). Законом визначено, що олігархом вважається фізична особа, яка одночасно відповідає як мінімум трьом з наступних ознак: бере участь в політичному житті; має значний вплив на ЗМІ; є кінцевим бенефіціарним власником суб`єкта господарювання, який після дня введення в дію цього закону є суб`єктом природних монополій або займає монопольне становище на ринку та протягом одного року поспіль підтримує або посилює таке положення; підтверджена вартість активів особи та суб`єктів господарювання, бенефіціаром яких він є, перевищує 1 млн прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.



Закон набирає чинності від дня, наступного за днем його опублікування, і вводиться в дію через 6 місяців з дня набрання ним чинності та втрачає силу через 10 років від дня введення його в дію.

Новини України: Верховна Рада ухвалила закон про олігархів

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання