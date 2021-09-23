Закон про олігархів та позачергове засідання: порядок денний Ради на 23 вересня

Нардепи розглянуть законопроєкт про олігархів у другому читанні.
У четвер, 23 вересня, о 10:00 розпочинається пленарне засідання Верховної Ради України. Нардепи, зокрема, мають намір розглянути у другому читанні так званий закон про олігархів, визначений президентом Володимиром Зеленським як невідкладний.
Порядок денний засідання парламенту опубліковано на офіційному сайті Ради.
Так, першим на порядку денному Ради стоїть законопроєкт №5599 про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу у суспільному житті (олігархів). Далі парламентарі планують розглянути у другому читанні закон №5600, про зміни в податковому кодексі.
Після цього нардепи мають намір розглянути законопроєкти №5148 про підвищення якості харчових продуктів, які споживають діти, в першому читанні, і №4046 про стимулювання діяльності фермерських господарств у другому читанні. Серед інших питань:
- внесення змін до Податкового кодексу України (№4278) щодо оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експресвідправленнях;
- відповідні зміни (№4279) щодо оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових відправленнях – до Митного кодексу України;
- проєкт закону №2515 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності за незаконну торгівлю пальним;
- законопроєкт №5542-1 про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб тощо.
Вже о 16:00 голова Верховної Ради Дмитро Разумков скликає позачергове пленарне засідання ВРУ.
У першому читанні будуть розглядатися:
- №6052 - проєкт закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо реалізації соціальних заходів та інфраструктурних проектів
- №5148 - проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення якості харчових продуктів, що споживаються дітьми
- №5719 - проєкт закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів
- №4428 - проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань міжнародного судового співробітництва
- №4612 - проєкт закону про внесення зміни до статті 23 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" щодо гарантій адвокатської діяльності.
Нагадаємо, лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив, що під час позачергового засідання обговорюватимуть, найімовірніше, скасування РРО для ФОПів.
Як повідомлялося, ухвалений раніше в Україні закон про олігархів не дозволить брати їм участь у приватизації певних об'єктів і зобов'яже їх подавати декларації, зокрема, і з майном, яке в офшорних компаніях. Однак, цей закон не передбачає конфіскацію майна і арешт олігархів.