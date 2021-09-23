Закон про олігархів та позачергове засідання: порядок денний Ради на 23 вересня

Закон про олігархів та позачергове засідання: порядок денний Ради на 23 вересня

Нардепи розглянуть законопроєкт про олігархів у другому читанні.

У четвер, 23 вересня, о 10:00 розпочинається пленарне засідання Верховної Ради України. Нардепи, зокрема, мають намір розглянути у другому читанні так званий закон про олігархів, визначений президентом Володимиром Зеленським як невідкладний.

Порядок денний засідання парламенту опубліковано на офіційному сайті Ради.

Так, першим на порядку денному Ради стоїть законопроєкт №5599 про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу у суспільному житті (олігархів). Далі парламентарі планують розглянути у другому читанні закон №5600, про зміни в податковому кодексі.

Після цього нардепи мають намір розглянути законопроєкти №5148 про підвищення якості харчових продуктів, які споживають діти, в першому читанні, і №4046 про стимулювання діяльності фермерських господарств у другому читанні. Серед інших питань:

внесення змін до Податкового кодексу України (№4278) щодо оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експресвідправленнях;

відповідні зміни (№4279) щодо оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових відправленнях – до Митного кодексу України;

проєкт закону №2515 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності за незаконну торгівлю пальним;

законопроєкт №5542-1 про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб тощо.

Вже о 16:00 голова Верховної Ради Дмитро Разумков скликає позачергове пленарне засідання ВРУ.

У першому читанні будуть розглядатися:

№6052 - проєкт закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо реалізації соціальних заходів та інфраструктурних проектів

№5148 - проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення якості харчових продуктів, що споживаються дітьми

№5719 - проєкт закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів

№4428 - проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань міжнародного судового співробітництва

№4612 - проєкт закону про внесення зміни до статті 23 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" щодо гарантій адвокатської діяльності.

Новини України: закон про олігархів уже цього тижня розглянуть у парламенті

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