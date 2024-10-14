Закон про підвищення податків: у Раді повідомили, коли він запрацює

Закон про підвищення податків буде підписаний президентом України Володимиром Зеленським найближчими днями і набуде чинності наступного дня після опублікування.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Він заявив, що Верховна Рада відхилила усі 13 блокувальних постанов щодо податкового закону.

Далі законопроєкт 11416д підпише спікер парламенту Руслан Стефанчук, а потім і Зеленський. На думку Железняка, "це буде в найближчі дні".

"Закон вступає в силу з наступного дня після опублікування, тому це як мінімум завтра-післязавтра", – додав нардеп.

Нагадаємо, 10 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про підвищення податків. Зокрема, для частини українців військовий збір зросте від 1,5% до 5%. За що і скільки тепер платитиме кожен українець та бізнес – читайте на ТСН.ua.

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