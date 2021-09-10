Законопроект "про олігархів" відправлений Венеціанській комісії на перевірку — Разумков

Законопроект "про олігархів" відправлений Венеціанській комісії на перевірку — Разумков

Денисова відзначала невідповідність Конституції України законопроекту та порушення прав людини, закладені в ньому.

Законопроект №5599 "про олігархів" спрямований на експертизу до Венеціанської комісії /

Про це заявив голова парламенту Дмитро Разумков на брифінгу 10 вересня.

"Він спрямований", — сказав Разумков.

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Спікер парламенту нагадав, що з проханням направити законопроект до Венеціанської комісії до нього звернулися чотири опозиційні фракції і представник Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова. Вона відзначала невідповідність Конституції України законопроекту та порушення прав людини, закладені в ньому.

Після цього, звернення до Венеціанської комісії підтримало 4 фракції парламенту.

Нагадаємо, в документі зазначено визначення, хто такі олігархи — це особи, які "мають значний вплив в господарської, політичного життя країни, а також контролюють основні сегменти медійного простору". Документ має обмежений термін дії — 10 років.

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