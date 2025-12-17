ТСН у соціальних мережах

Політика
122
Законопроєкт №14110Д: шлях у тіньовий ринок і мінус мільярди для армії - експерт

Нова законодавча ініціатива пропонує радикально обмежити обіг нікотинових виробів. Відомий політолог та військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов вважає, що це призведе до збільшення “чорного ринку” і зменшить надходження до бюджету. А значить - негативно позначиться на обороноздатності країни.

У Верховній Раді невдовзі плануються зареєструвати законопроєкт №14110Д, який передбачає жорстке регулювання нікотинових виробів, зокрема паучів — нікотинових подушечок, пише у своєму блозі відомий блогер, військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.

Так, документ пропонує знизити максимальну концентрацію нікотину до 1 мг на порцію, а також запровадити обмеження щодо пакування та смаків. Сазонов наголошує, що такі норми фактично знищать легальний сегмент ринку, а споживачі перейдуть на нелегальні вироби, де концентрація нікотину сягає понад 100 мг.

“У нас уже є свіжий кейс. Заборона ароматизованих електронних сигарет у 2024 році. Продажі не зникли. Зник легальний ринок. За оцінками, близько 94% сегменту зараз у тіні. Бюджет щороку недоотримує понад 5 млрд грн акцизів. Держава втратила податки. Втратила контроль за якістю. Втратила будь-які бар’єри для доступу неповнолітніх. Але зате формально “посилила боротьбу”, - пише Сазонов.

На думку автора, в умовах війни необхідно керуватися пріоритетами, які підсилюють обороноздатність країни. Зменшення ж бюджетних надходжень скоротить можливість фінансувати армію.

Крім того, за його словами, це дуже поганий інвестиційний сигнал для бізнесу, який в умовах війни працює з ризиками, несе збитки через ракетні атаки Росії, погоджується на збільшення податків. Але якщо ринок регулюватиметься настільки раптово і без обговорення з його учасниками, будь яке бажання інвестувати в економіку зникає.

Кирило Сазонов порівняв ініціативу з “лікуванням головного болю гільйотиною”.

“Це не турбота про здоров’я, а дивна форма економічного самопідриву”, - резюмував він.

122
