Законопроєкт Палати представників без допомоги Україні та реакція Білого дому: головні новини ночі 4 лютого 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Стало відомо, коли Палата представників США хоче проголосувати за підтримку Ізраїлю без допомоги України Читати далі –>
- США разом Великою Британією та низкою країн завдали нових ударів по хуситах Читати далі –>
- Байден переміг на праймеріз у Південній Кароліні – ЗМІ Читати далі –>
- "Безпека Ізраїлю має бути священною, а не політичною грою": у Білий дім засудили законопроєкт про підтримку без допомоги Україні Читати далі –>
- В Ірані розігнали мітинг родичів загиблих пасажирів збитого під Тегераном літака МАУ Читати далі –>
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