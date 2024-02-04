Законопроєкт Палати представників без допомоги Україні та реакція Білого дому: головні новини ночі 4 лютого 2024 року

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Стало відомо, коли Палата представників США хоче проголосувати за підтримку Ізраїлю без допомоги України Читати далі –>

США разом Великою Британією та низкою країн завдали нових ударів по хуситах Читати далі –>

Байден переміг на праймеріз у Південній Кароліні – ЗМІ Читати далі –>

"Безпека Ізраїлю має бути священною, а не політичною грою": у Білий дім засудили законопроєкт про підтримку без допомоги Україні Читати далі –>

В Ірані розігнали мітинг родичів загиблих пасажирів збитого під Тегераном літака МАУ Читати далі –>

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