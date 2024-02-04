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Законопроєкт Палати представників без допомоги Україні та реакція Білого дому: головні новини ночі 4 лютого 2024 року

Законопроєкт Палати представників без допомоги Україні та реакція Білого дому: головні новини ночі 4 лютого 2024 року

Адміністрація США продовжує підтримувати Україну / Фото: Pexels

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • Стало відомо, коли Палата представників США хоче проголосувати за підтримку Ізраїлю без допомоги України Читати далі –>
  • США разом Великою Британією та низкою країн завдали нових ударів по хуситах Читати далі –>
  • Байден переміг на праймеріз у Південній Кароліні – ЗМІ Читати далі –>
  • "Безпека Ізраїлю має бути священною, а не політичною грою": у Білий дім засудили законопроєкт про підтримку без допомоги Україні Читати далі –>
  • В Ірані розігнали мітинг родичів загиблих пасажирів збитого під Тегераном літака МАУ Читати далі –>

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