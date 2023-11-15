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Законопроєкт Палати представників без допомоги Україні та атака ізраїльтян на оплот ХАМАСу: головні новини ночі 15 листопада 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
1465
Час на прочитання
1 хв
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Законопроєкт Палати представників без допомоги Україні та атака ізраїльтян на оплот ХАМАСу: головні новини ночі 15 листопада 2023 року

Фото: pixabay.com

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 15 листопада 2023 року: 

  • Палата представників ухвалила законопроєкт: додаткової допомоги Україні чи Ізраїлю немає Читати далі –>
  • Ресурси майже вичерпані: питання допомоги Україні перебуває у критичній точці - Держдеп Читати далі –>
  • Байден підпише законопроєкт про фінансування, коли його ухвалить Сенат - ЗМІ Читати далі –>
  • Ізраїльська армія розпочала операцію проти ХАМАСу довкола лікарні "Аль-Шифа" Читати далі –>
  • Ізраїльська атака на лікарню "Аль-Шифи": ХАМАС звинувачує США Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
1465
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