Законопроєкт Палати представників без допомоги Україні та атака ізраїльтян на оплот ХАМАСу: головні новини ночі 15 листопада 2023 року

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Головні новини ночі 15 листопада 2023 року:
- Палата представників ухвалила законопроєкт: додаткової допомоги Україні чи Ізраїлю немає Читати далі –>
- Ресурси майже вичерпані: питання допомоги Україні перебуває у критичній точці - Держдеп Читати далі –>
- Байден підпише законопроєкт про фінансування, коли його ухвалить Сенат - ЗМІ Читати далі –>
- Ізраїльська армія розпочала операцію проти ХАМАСу довкола лікарні "Аль-Шифа" Читати далі –>
- Ізраїльська атака на лікарню "Аль-Шифи": ХАМАС звинувачує США Читати далі –>
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