Законопроєкт про мобілізацію буде змінено: секретар комітету ВР розповів подробиці

Секретар комітету з нацбезпеки Верховної Ради Роман Костенко заявив, що після опрацювання в парламенті законопроєкт про мобілізацію буде “змінений досить суттєво”. Народні депутати мають запитання буквально до кожної статті.

Про це народний депутат говорив в інтерв’ю nv.ua.

За його словами, під час обговорення за участі міністра оборони Рустема Умєрова, головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та начальника Генштабу Сергія Шаптали народні депутати, зокрема члени комітету, ставили питання практично до кожної статті, “до кожної зміни, яка там є”.

“Ми, мабуть, дві з половиною години ставили їм стратегічні питання щодо законопроєкту — що потрібно міністерству оборони, що потрібно головнокомандувачу, цифри мобілізації, як вплине кожна стаття”, - зауважив він.

Роман Костенко стверджує, що законопроєкт може бути повернений уряду на доопрацювання через голосування в залі або ж проголосований в першому читанні.

“Те, що я зараз бачу: у коаліції будуть намагатися провести його в залі до першого читання, щоб потім у другому читанні виправити ті питання, з якими багато депутатів не згодні. Такі варіанти. Як воно буде, ми подивимося”, - зауважив він.

Костенко зазначив, що 9 січня відбудеться голосування в комітеті, яке визначить подальшу долю законопроєкту. Цю дату було обрано невипадково, оскільки напередодні, 8 січня, минає час подання альтернативних [законопроєктів], яких на сьогодні [7 січня] уже є чотири.

“Доопрацьовувати там є що — починаючи від технічних, юридичних моментів і закінчуючи концептуально тими нормами, які туди вкладені, і пояснити їх не можуть. І це треба виправляти”, - наголосив секретар парламентського комітету.

Раніше у Верховній Раді анонсували зміни до законопроєкту про мобілізацію, який викликав гостру реакцію суспільства. Депутати стверджують, що документ не буде ухвалений у нинішньому вигляді. Теоретично з нього можуть прибрати норми про обмеження щодо коштів, нерухомості та майна ухилянтів, про скасування відстрочки для людей із третьої групою інвалідності тощо.

Нагадаємо, упродовж трьох днів, від 4 до 6 січня, комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки в закритому режимі розглядатиме законопроєкт про мобілізацію. Рішення має бути ухвалене після 8 січня. Усе, що відомо про оновлений законопроєкт та його розгляд станом на сьогодні, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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