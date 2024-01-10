Фракція “Слуги народу” ухвалила рішення щодо законопроєкту про мобілізацію — нардеп

Увечері в середу, 10 січня, парламентська фракція партії “Слуга народу” на своєму засіданні вирішила повернути мобілізаційний законопроект Кабміну на доопрацювання.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

“Як я і казав в такому вигляді його приймати не можна. Подивимося, чи не продавить це зараз Офіс президента”, - додав він.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк припустив, що законопроєкт про посилення мобілізації збираються схвалити у першому читанні разом з усіма скандальними нормами.

Коментуючи рішення фракції “Слуги народу”, він наголосив, що не вважає його “фінальним”.

“Як мінімум тому що воно точно з урядом та, головне, ОП не погоджено. Тому правильне формулювання буде таке: “присутні депутати висловили побажання відправити уряду, і щоб він швидко вніс доопрацьований варіант”, - написав Ярослав Железняк.

Нагадаємо, станом на ранок вівторка, 9 січня, у ВР зареєстровано п’ять версій законопроєкту про мобілізацію – крім урядового (№10378) ще чотири альтернативних: від Олексія Гончаренка (№10378-1), від Георгія Мазурашу (№10378-2), від Дмитра Разумкова та групи нардепів (№10378- 3), а також від Андрія Кіта та Миколи Люшняка (№10378-4).

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