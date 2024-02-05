Законопроєкт про мобілізацію: у комітеті оцінили шанси, чи проголосує Рада за документ

Якщо законопроєкт пройде перше читання, то комітет доопрацює його перед винесенням на голосування у другому читанні.

Новий законопроєкт про мобілізацію №10449 має хороші шанси на те, аби Верховна Рада ухвалила його в першому читанні. Якщо це станеться, то профільний парламентський комітет доопрацює документ перед винесенням на голосування у другому читанні.

Про це очільник Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич розповів у коментарі "РБК-Україна".

Завітневич повідомив про хороші шанси мобілізаційного законопроєкту бути проголосованим у першому читанні.

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"На основі консультацій з колегами-парламентарями можу сказати, що у законопроекту хороші шанси на те, щоб бути прийнятим. Так, є зауваження, пропозиції. Але ситуація така, щоб без запровадження демобілізаційних та мобілізаційних механізмів ми ризикуємо вкрай виснажити наші Сили оборони, наслідки чого навіть не хочу прогнозувати", – розповів нардеп.

Тому, додав він, якщо у парламентській залі буде необхідна підтримка законопроєкту, то Комітет з нацбезепки доопрацює його до другого читання з урахуванням відповідних пропозицій.

Нагадаємо, перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко повідомив, що парламент вже цього тижня може ухвалити законопроєкт про мобілізацію в першому читанні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Усе про новий законопроєкт про мобілізацію! Чим він відрізняється від попереднього і коли запрацює?

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