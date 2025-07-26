Законопроєкт про НАБУ і САП: у "Слузі народа" відповіли, чи голосуватимуть

Верховна Рада / © Associated Press

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У «Слузі народу» спростували інформацію про масову відмову підтримати президентський законопроєкт щодо повернення незалежності САП і НАБУ.

Про це заявила речниця фракції Юлія Палійчук у коментарі Суспільному.

Раніше Financial Times повідомило, що до 70 народних обранців нібито не підтримають ініціативу через побоювання бути переслідуваними антикорупційними органами.

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Таке припущення виникло після заяви керівника САП Олександра Клименка, який запевнив: його структура «до молекул» розбере процес обмеження її повноважень. Водночас він додав, що боятися САП мають лише ті, хто причетний до корупції.

У «Слузі народу» наполягають: цифра у 70 депутатів не відповідає дійсності, а значна частина фракції — за ухвалення закону. Джерела в керівництві стверджують, що проти виступає лише «суттєва меншість», і не через страх, а через переконання, що попередній закон був логічним у контексті підзвітності НАБУ та САП Генеральному прокурору.

«Фракція „Слуга Народу“ підтримає президентський законопроєкт. Інформація про те, що 70 депутатів нібито можуть не проголосувати, не відповідає дійсності. Мені не зрозуміло, звідки взялася ця кількість», ― говорить Палійчук.

Інші джерела визнають, що певна частина депутатів справді остерігається відкриття справ.

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«І можна ж завести кримінальне провадження по корупції ― і ти вже корупціонер, суд і так далі — нікого не цікавить, меседж запущений», ― говорить депутат.

Проте у спільному чаті фракції новина про 70 потенційних «утриманців» викликала лише здивування.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський вніс до Ради свій законопроєкт №13533 щодо діяльності НАБУ та САП, який має повернути незалежність антикорупційним органам.

У НАБУ та САП підтримали такий крок Зеленського. Там поінформували, що цей законопроєкт має на меті відновити всі процесуальні повноваження та гарантії незалежності антикорупційних органів. Представники НАБУ і САП брали безпосередню участь у підготовці тексту документа.

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Раніше ми повідомляли, в Україні тривають мирні протести проти законопроєкту про НАБУ і САП, який підписав президент Володимир Зеленський.

Через спробу втручання в незалежність антикорупційних органів, зокрема НАБУ та САП, пд загрозою опинилися не лише гроші, а й довіра. Брюссель вже різко відреагував на дії української влади щодо антикорупційної системи.

А Німеччина і Франція теж прокоментували скандальні закони щодо НАБУ та САП. В західних МЗС наголосили, що розділяють занепокоєння послів G7 щодо розслідувань НАБУ.