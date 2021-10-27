Законопроєкт про реформу містобудування планують прийняти до кінця року

Держава є найбільшим замовником інфраструктури, зокрема дорожньої.
Законопроєкт №5655, який має на меті підвищення прозорості у сфері містобудування, планується прийняти у другому читанні до кінця цього року.
26 жовтня законопроєкт було розглянуто на пресконференції за участі представників декількох міністерств.
За словами однієї з авторок законопроєкту, народної депутатки Олени Шуляк, корупційна складова на будівельному ринку щороку сягає біля 3 млрд грн.
"Для того, щоб місцеве самоврядування могло впливати на нечесних забудовників, ми впроваджуємо для них можливість заходити на такі майданчики і, навіть, зносити незаконні забудови без суду", - розповіла Шуляк.
Нардепи наголосили на тому, що до другого читання у проєкті будуть виправлені недоліки, на які раніше вказали у НАЗК.
"В цілому, документ враховує вимоги антикорупційної стратегії. Водночас неточності, які можуть потенційно нести корупційну складову, будуть виправлені до другого читання. До роботи будуть підключені представники НАЗК та нашого антикорупційного комітету", - пообіцяла заступниця голови комітету ВРУ з питань антикорупційної політики Олена Мошенець.
Держава є найбільшим замовником інфраструктури, зокрема дорожньої, повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм. Саме тому важливо, щоб замовлення були прозорими, а результат - якісним.
"Є екс-колеги, які виступають проти законопроекту 5655, але цей документ має дуже велику підтримку. Знаємо, що всі неточності будуть виправлені, тому підтримуємо авторів і хочемо нарешті працювати за новими правилами", - підкреслив він.
Учасники заходу зазначили, що низка пунктів, які пропонуються у законопроєкті, зокрема цифровізація, допоможуть подолати корупцію у будівництві. Так, одним кроків для реформування містобудівної сфери стало знищення монополії Державної архітектурно-будівельної інспекції. Натомість на ринку будуть працювати через Єдину державну електронну систему.
"Фактично, коли ми автоматизуємо кожен крок, місця для корупції не залишиться", - заявив заступник міністра юстиції Сергій Орлов.
Нагадаємо, законопроєкт №5655 разом із законопроєктами №5656 та №5877 є основою реформи містобудування, яка має на меті перевести галузь будівництва у цифровізовану і контрольовану площину. Планується, що проєкт закону буде розглянуто парламентом у другому читанні вже у листопаді-грудні 2021 року.