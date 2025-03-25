Законопроєкт про розширення прав Нацгвардії зняли з порядку денного Ради

На засіданні комітету 5 березня цей законопроєкт рекомендували розглянути в другому читанні.

Верховна Рада зняла з порядку денного на цьому тижні законопроєкт №10311 про розширення права Нацгвардії (НГ) використовувати проти мітингувальників вогнепальну зброю, спецзасоби та дрони.

Про це повідомив очільник Центру протидії корупції (ЦПК) Віталій Шабунін.

ЦПК минулого тижня здійснив аналіз цього проєкту закону. Шабунін зазначає, що в "МВС навіть не намагалися спростувати" його.

"Все те, що ми аргументовано доводили як розширення можливостей протидіяти протестам, МВС назвало "впорядкуванням прав нацгвардійців". МВС так і не пояснило, яким чином протидії масовим протестам допомагає у боротьбі з ДРГ. Бо саме так вони обгрунтовують потребу в цьому законопроєкті", - написав він.

Водночас народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") повідомив, що Рада законопроєкт №10311 не розглядатиме.

"Справді є проблема з ним. Справді зняли з порядку денного. В конспірологію тут не вірю. Відверто, всі нормально розуміли що треба доопрацювати. Не думаю, що в цьому скликанні приймемо. Як мінімум - не в такий редакції", - вважає він.

Нагадаємо, правоохоронний комітет Ради затвердив законопроєкт, який надає Нацгвардії право використовувати вогнепальну зброю проти цивільного населення під час масових заворушень.

Законопроєкт значно розширює повноваження Національної гвардії України (НГУ). Зокрема, надає НГУ практично необмежені права для використання вогнепальної зброї, сльозогінного газу, електрошокерів, безпілотників та інших засобів впливу, зокрема до цивільного населення під час акцій протесту.

Водночас у Міністерстві внутрішніх справ пояснювали, що законопроєкт повинен привести норми Закону України "Про Національну гвардію України" у відповідність до інших наявних правових норм.

Там казали, що нацгвардійці й раніше мали право застосовувати гумові кийки, електрошокери та засоби примусової зупинки транспорту. Це було передбачено постановою Кабміну ще від 2017 року.

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