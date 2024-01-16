Законопроєкт про військовий облік: скандальні норми про втручання у приватне життя українців не будуть ухвалені

Норми про втручання в приватне життя українців, а саме про залучення до Єдиного електронного державного реєстру призовників персональної інформації з різних реєстрів скоріш за все не увійдуть у фінальну редакцію законопроекту №10062.

Про це повідомив у коментарі ТСН.ua народний депутат від фракції "Слуга народу", представник профільного Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

Ідеться про норми, які передбачають внесення до реєстру інформації про адміністративні правопорушення українців, виїзди закордон і боргові зобовʼязання.

Нардеп додав, що фінальне рішення сьогодні буде ухвалене у залі парламенту під час голосування. Також Федієнко наголосив, що вся чутлива інформація з реєстрів, яка дає право на бронювання чи відстрочку буде зберігатися саме на території України.

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“Щодо реєстру УБД, військових, військовозобов’язаних - ми маємо запускати процес, щоб перейти від паперових документів та бронювання до смарт-мобілізації, створити сертифікат захисника. Наприклад, у вас народилась третя дитина і ви батько або мати трьох неповнолітніх дітей. Це автоматично підтягується до вашого сертифікату і там встановлюється статус, що ви маєте відповідну бронь. Або з реєстру заброньованих осіб туди буде підтягуватись інформація щодо вас, наприклад коли вас забронювало підприємство. Всі ці дані, реєстри будуть знаходитися виключно на території Україні, це були мої правки, колеги їх підтримали.

Щодо інших систем, які працюють на нашу перемогу, то тут Міноборони визначило, шо з точки зору безпеки ці системи треба тримати закордоном. Ми зробили запобіжник, що дозвіл на винесення таких систем робиться спільним наказом за підписом Міністра оборони і Головнокомандувача”, - підкреслив нардеп.

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Нагадаємо, у Верховній Раді готують до другого читання законопроект №10062 про держреєстр військовозобов'язаних, сертифікат захисника та автоматичне набуття статусу учасника бойових дій. Документ розкритикували депутати та юристи, стверджуючи про незаконність внесення великої кількості особистих даних до Реєстру, а також про загрозу нацбезпеці України.

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