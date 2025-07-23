Законопроєкт щодо НАБУ і САП спочатку стосувався іншого: деталі від нардепа

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Бакумов / © Facebook-сторінка Олександра Бакумова

Реклама

Ухвалений Верховною Радою закон з положеннями, що фактично ліквідовують незалежність НАБУ та САП, спочатку стосувався зовсім інших питань. Це — захист прав родичів зниклих безвісти на об’єктивне, неупереджене і швидке досудове розслідування.

Про це народний депутат від фракції «Слуга народу», голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Олександр Бакумов заявив у ефірі «Суспільне Студія».

Бакумов пояснив, що законопроєкт №12414 спочатку дозволяв родичам зниклих безвісти звертатися до органів досудового розслідування за місцем проживання. Очікувалося, що це зменшить необхідність людей їздити до зон бойових дій для подавання відповідних заяв.

Реклама

«І таким чином, вказаним законопроєктам надавалося право прокурора в своєї мотивованої постанови визначати той самий орган досудового розслідування в інших регіонах, де подана відповідна заява про зникнення, і відповідно розслідувати. І, безпосередньо, ці підрозділи займалися досудовим розслідуванням, в певних випадках доручали до якихось певних слідчих дії робити там, як особа зникла безвісти. Ось була основна ідея законопроєкту, і я її підтримав», — розповів народний обранець.

Однак, зазначив він, під час підготовки законопроєкту до другого читання до нього були внесені правки 12, 13, 14 і 15, які «взагалі не стосуються предмету правового регулювання». За словами Бакумова, ці правки «фактично перетворили законопроєкт на інший». Саме тому нардеп не голосував за документ у другому читанні.

Політик також акцентував, що як голова профільного підкомітету не був поінформований про засідання, де розглядався законопроєкт у зміненому вигляді, і не мав змоги висловити свою позицію. Водночас, Бакумов не планує звертатися до регламентного комітету парламенту через порушення процедур.

«Я поважаю рішення парламенту, воно пішло далі, пан голова Верховної Ради, на виконання рішення Верховної Ради, його підписав і направив негайно на підпис президента. Це також була воля парламенту. Що я буду тут наздоганяти, я не розумію. На що я зараз буду жалітися, де мої права були порушені чи не порушені. Це вже риторика, яка нікому не цікава», — висловився нардеп.

Реклама

Що відомо про законопроєкт №12414: зміни щодо НАБУ та САП

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12414, який стосується порядку розслідування кримінальних правопорушень у справах зниклих безвісти осіб. Однак до другого читання до документа були внесені правки, які суттєво впливають на діяльність антикорупційних органів — НАБУ та САП.

Зокрема, згідно з цими змінами:

генеральний прокурор отримує повноваження надавати письмові вказівки детективам НАБУ;

йому також відкривається доступ до всіх справ НАБУ з можливістю делегувати цей доступ іншим прокурорам;

генпрокурор зможе закривати справи на вимогу сторони захисту, вирішувати спори щодо підслідності та підписувати підозри високопосадовцям;

скасовується заборона на передавання справ НАБУ до інших силових структур.