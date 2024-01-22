Законопроєкт Зеленського про множинне громадянство: нардеп вказав на дивний момент

Железняк нагадав, що президент ще 2019 року вніс до парламенту законопроєкт про подвійне громадянство, який "залишився без руху".

Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк звернув увагу на дивний момент після того, як президент України Володимир Зеленський анонсував внесення законопроєкту задля запровадження множинного громадянства.

Про це народний обранець написав у Мережі.

Зеленський 22 січня анонсував внесення до Ради законопроєкту, який дозволить запровадити множинне громадянство. Однак схожий законопроєкт президент вніс до парламенту ще у грудні 2019 року.

Також читайте Зеленський підписав указ про населені українцями території Росії

"Нагадаю, що законопроект про подвійне громадянство в Раді з… середини грудня 2019 року… Внесений Президентом України. Номер №2590 і назва "Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства", – написав Железняк.

Він також нагадав суть законопроєкту №2590 про подвійне громадянство:

запровадження для набуття громадянства України за територіальним походженням,

прийняття до громадянства України або поновлення у громадянстві України,

можливість складення присяги громадянина України іноземцем, який є громадянином держави, включеної Кабміном до переліку держав, громадяни яких для набуття громадянства України мають право на подання присяги громадянина України,

розширення кола осіб, які набувають громадянство України за територіальним походженням шляхом віднесення до кола осіб, родинний зв'язок з якими надає право особі на набуття громадянства за територіальним походженням.

Читайте провідні новини дня:

Народний депутат зазначив, що цей президентський законопроєкт 2019 року навіть "Комітет схвалив в першому читанні і потім нічого не відбувалося 4-и роки".

"Тому що там за нова ініціатива, і чому ця без руху – теж невідомо", – резюмував Железняк.

Нагадаємо, у зверненні з нагоди Дня Соборності України Зеленський заявив, що 22 січня внесе до Ради ключовий законопроєкт, який дозволить ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зеленський ухвалив безпрецедентне рішення для України!

Читайте також: