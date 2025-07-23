Верховна Рада України / © Ярослав Железняк / Facebook

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Верховна Рада України терміново збереться, щоб проголосувати за законопроєкт про НАБУ і САП, який внесе президент Володимир Зеленський.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За його словами, орієнтовний час голосування — наступний тиждень.

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Як повідомлялося, 23 липня Верховна Рада пішла на відпочинок, який мав тривати чотири тижні, до кінця серпня.

Раніше у своєму зверненні увечері в середу, 23 липня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що запропонує Верховній Раді законопроєкт, який повинен стати відповіддю на занепокоєння громадськості щодо діяльності НАБУ та САП.

Напередодні, 22 липня, близько опівночі президент Зеленський підписав скандальний закон, ухвалений того ж дня Верховною Радою.

Закон істотно змінює підпорядкування антикорупційних органів: генпрокурор отримує контроль над справами НАБУ і САП, право підписувати підозри, передавати провадження та призначати прокурорів без конкурсу.

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Після ухвалення закону українці вперше від початку повномасштабного вторгнення вийшли на вулиці, мітинги відбулися в Києві, Львові, Дніпрі та Одесі.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зателефонувала до президента України Володимира Зеленського, висловила серйозну стурбованість наслідками цих поправок і попросила український уряд дати пояснення.