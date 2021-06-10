Закриття Гуантанамо: в Пентагоні поки не знають, коли зупинять експлуатацію спецв'язниці

Президент Байден був серйозний, коли сказав, що хоче закрити цей об'єкт.

Адміністрація США поки не встановлювала чітких термінів закриття американської спецв'язниці в Гуантанамо, що на Кубі.

Про це повідомив прессекретар Пентагону Джон Кірбі, — пише ТАСС.

"Мені не відомо про те, що існують якісь встановлені терміни", — зазначив він.

Кірбі розповів, що в цей момент Пентагон, Держдепартамент, Мін'юст, а також Рада національної безпеки при Білому домі "проводять ретельну перевірку, спрямовану на закриття об'єкта". Він допустив, що після її завершення буде відома точна дата закриття спецв'язниці.

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"Президент був серйозний, коли сказав, що хоче закрити цей об'єкт. Міністерство оборони підтримує цю мету, ми є невіддільна частиною цього міжвідомчого процесу і будемо продовжувати працювати над цим", — резюмував прессекретар.

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