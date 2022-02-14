Закриту нараду нардепів з силовиками перенесли на 14 лютого: що обговорюватимуть

Закриту нараду нардепів з силовиками перенесли на 14 лютого: що обговорюватимуть

Також сьогодні відбудеться засідання погоджувальної ради.

Закрита нарада нардепів з силовиками. Вона має відбутись у стінах парламенту сьогодні після обіду під головуванням секретаря РНБО Олексія Данілова.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 14 лютого.

Зазначається, що під час неї очільники фракцій та груп мають обговорити безпекову ситуацію в Україні. Анонсоване засідання мало відбутись напередодні, але за словами спікера Ради, керівники правоохоронних структур не встигали повернутись з навчань та зборів.

Тим часом Верховна Рада повертається з вимушених канікул – об 11:00 відбудеться засідання погоджувальної ради, де нардепи вирішуватимуть, за що голосуватимуть цього тижня.

Нагадаємо, що американська спецслужба ЦРУ попередила союзників у Європі про те, що на основі нової інформації існують побоювання, що напад Росії на Україну може початися вже "найближчої середи", 16 лютого.

У Білому домі раніше заявили, що Російська Федерація може почати вторгнення до України під час проведення Олімпійських ігор в Пекіні - напад може статися до 20 лютого. За даними американського видання Bloomberg, можливе широкомасштабне вторгнення Росії до України розпочнеться 15 лютого.

Водночас американські журналісти вважають, що адміністрація президента США спеціально створює тривожний образ навколо України, розкриваючи секретні розвідувальні дані, щоб зірвати російські плани і стримати Кремль від агресивних дій.

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